Екс-віце-прем'єр розповів, як врегулювати ситуацію в Криму

«Ситуація в Криму дуже складна. Багато в чому така ситуація виникла через те, що кримчани не вірять, що їхні інтереси будуть враховані на національному рівні, вони думають що їх будуть тиснути. Тому з Кримом необхідно говорити і дати їм максимальну кількість повноважень. Крим повинен бути в складі України», - сказав Олександр Вілкул, віце-прем'єр у 2012 -2014 роках, на круглому столі в Інституті Горшеніна «Нова регіональна політика. Посилення місцевого самоврядування як щеплення від сепаратизму».

Олександр Вілкул зазначив, що новий уряд має подати план врегулювання конфлікту.

«Необхідно дати Криму максимальну автономію з виборністю прем'єр-міністра, з перепідпорядкуванням територіальним органам влади, з будь-якою кількістю мов - і українською, і кримсько-татарською, російською, дати кримчанам гарантії захисту, гарантії безпеки від націоналістів і радикалів. Ми повинні бути єдиною країною під жовто-синім прапором», - сказав Олександр Вілкул.

У круглому столі також взяли участь Сергій Гриневецький, народний депутат України, голова Одеської облдержадміністрації (1998-2005), Ханде Езран Бозатли, президент Асоціації Європейських регіонів, Віра Нанівська, директор Міжнародного центру перспективних досліджень, Марина Ткаченко, експерт із соціальних проектів.