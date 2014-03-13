В органах прокуратури немає кримінальних проваджень щодо Фірташа - Голомша

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник генерального прокурора Микола Голомша.

“В органах прокуратури немає кримінальних проваджень по відношенню до Фірташа”, - сказав він.

За словами Голомши, будь-яких офіційних повідомлень від компетентних органів іноземних держав щодо затримання Фірташа в Австрії до Генеральної прокуратури не надходило.

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Водночас Голомша зазначив, що Генпрокуратура встановлює канали поповнення статків окремими бізнесменами за рахунок державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгена Перебийноса, «12 березня у Відні було затримано Дмитра Фірташа. Арешт було здійснено на підставі звернення ФБР США». Посольство України в Австрії з'ясовує всі деталі і буде намагатися зустрітися з Фірташем. Зараз Фірташ перебуває у пенітенціарному закладі у Відні.