Суд Відня: рішення про арешт Фірташа може бути ухвалено завтра

Рішення про арешт затриманого у Відні українського бізнесмена Дмитра Фірташа для початку процедури екстрадиції в США федеральний кримінальний суд Відня прийме в п'ятницю. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на суддю федерального суду Христина Зальцборн. За її словами, "поки з прокуратури відповідний запит не приходив".

"Рішення, швидше за все, буде прийматися завтра у другій половині дня", - додала вона. Зальцборн також розповіла, що адвокат Фірташа ще не виходив на зв'язок з судом. За законами Австрії, обвинувачення повинно бути пред'явлено протягом 48 годин після затримання.

Читайте такожФірташ заарештований у Відні на прохання ФБР

В той же час суддя не стала прогнозувати, скільки часу займе розгляд справи про екстрадицію Фірташа. "Це залежить від конкретної справи", - зауважила вона.

У разі, якщо суд ухвалить рішення про екстрадицію українського олігарха, справу буде відправлено до міністерства юстиції, де йому належить пройти перевірку на відповідність міжнародному праву.

Читайте такожСША вимагають екстрадувати Фірташа

Фірташ був затриманий віденськими правоохоронцями за запитом американської ФБР за підтримки поліцейського спецпідрозділу "Кобра" в четвертому районі Відня біля офісу своєї компанії. Як повідомляє поліція, він був у супроводі двох охоронців, які при затриманні Фірташа опору не чинили.

Як раніше повідомляв УНІАН, МЗС Українипідтвердило затримання в Австрії бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Ми підтверджуємо, що 12 березня у Відні був затриманий Дмитро Фірташ. Арешт був здійснений на підставі звернення ФБР США», - сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Також він повідомив, що зараз Фірташ знаходиться в пенітенціарному закладі у Відні.