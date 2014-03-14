Після побоїща в Донецьку «УДАР» вимагає звільнити начальника міліції області

Про це заявив голова Донецької обласної організації партії Єгор Фірсов.

«Вбивство двох осіб і десятки постраждали під час нападу проросійських сепаратистів на учасників мітингу за єдину Україну у Донецьку, показало нездатність або небажання влади захищати патріотично налаштованих громадян України в державі Україна. Російські провокатори і їхні кримінальні посіпаки у Донбасі влаштували справжній терор в центрі Донецька. Аналіз події показує, що вони від початку йшли на навмисні вбивства патріотів», - вважає він.

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На думку Фірсова, всі події були передбачувані і міліція зобов'язана була запобігти сутичкам та вбивствам.

«Злочинці грабують вже не перший день. Їх особи давно повинні бути встановлені міліцією, їх організатори відомі всім. Однак, двоє загиблих і десятки потерпілих, знищення і глум над державною символікою України... і повна бездіяльність правоохоронців. Ми покладаємо відповідальність за що пролилася кров і смерть двох людей на голову Донецької обладміністрації Сергія Таруту і безпосередньо главу ГУМВС Донецької області Костянтина Пожидаєва, призначеного за рекомендацією Тарути. Адекватною реакцією на ці події може бути тільки відставка керівника Управління МВС Донецької області К. Пожидаєва і заміна всього вищого керівництва міліції Донецька», - вважає голова обласної організації партії.

Фірсов вимагає від Тарути негайного звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з клопотанням про звільнення Пожидаєва. Інакше він буде вважати Таруту співучасником злочину.

«Ми вимагаємо негайної реакції на події в Донецьку міністра внутрішніх справ А. Авакова. Якщо у міністра дефіцит професійних, патріотичних кадрів, то ми готові представити свою кандидатуру на пост глави УМВС області, яка, впевнені, впорається із завданням захисту громадян і нейтралізації проросійських бойовиків. У разі ігнорування наших вимог, ми будемо апелювати до Майдану, і безпосередньо звертатися до людей із закликом вимагати відставки міністра внутрішніх справ, який допустив вбивства патріотів України в Донецьку», - резюмував глава партії «УДАР».

Нагадаємо, вчора, 13 березня, в результаті нападу проросійських активістів на мітинг на підтримку соборності України загинули 2 людини, близько 50 отримали травми.