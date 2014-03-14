Близько 70% українських провайдерів вже відключили російські телеканали

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак.

“Станом на сьогодні є вже 347 провайдерів, які відключили російські канали, через закликів і рішень РНБО. До цього процесу долучаються всі регіони, за винятком Луганської області, міста Севастополя і Криму”, - поінформувала Мудрак.

Також вона додала, що перевела російські телеканали в більш дорогий пакет послуг компанія “Воля-кабель”.

При цьому Мудрак зазначила, що точні цифри щодо того, яка частка провайдерів в абсолютному вимірі за кількістю абонентів відключила російські канали або перевела їх в більш дорогий пакет послуг, буде відомо в понеділок, 17 березня. Однак, за приблизними підрахунками, ця цифра становить близько 65-70%. При цьому основна частка з цієї цифри припадає на компанію “Воля-кабель”.

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Голова Нацради Володимир Манжосов уточнив, що цей оператор надає послуги приблизно 40-50% абонентам кабельного телебачення по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення висунув вимогу до провайдерів програмної послуги до 19:00 в цей день припинити ретрансляцію у своїх мережах передач російських телеканалів «Вести», «Росія 24», ОРТ (Перший канал. Всесвітня мережа), «РТР-планета», «НТВ-мир».

Як зазначалося в повідомленні, «така ситуація в інформаційному полі України викликана необхідністю гарантування інформаційної безпеки згідно з рішенням РНБО України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України» та обігом Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2014 року № 242/2-5-1 Національна рада».

12 березня Нацрада з телерадіомовлення, реагуючи на звернення РНБО України, обговорив з представниками найбільших операторів кабельних мереж та провайдерів рішення про тимчасове відключення російських телеканалів на території країни. При цьому всі присутні провайдери висловили готовність виконати будь-яке рішення Нацради.

Очікувалося, що остаточне рішення щодо відключення мовлення російських телеканалів на території України буде прийнято 13 березня, однак на вчорашнє засідання зібралися п'ять з восьми членів Ради. Сьогодні, 14 березня, на засідання Нацради прибутку 4 члена Ради.