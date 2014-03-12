"Воля" припинила мовлення трьох російських телеканалів
Український провайдер-компанія "Воля" вирішила припинити у своїх мережах мовлення трьох російських телеканалів ОРТ (Перший канал всесвітня мережа), "РТР-Планета" і "НТВ-Мир"
Як повідомляє прес-служба, компанія виконує вимогу Нацтелерадіо.
"Керівництво компанії прийняло рішення призупинити ретрансляцію російських телеканалів ОРТ (Перший канал всесвітня мережа), "РТР Планета", "НТВ-Мир" у всіх своїх пакетах. Завтра ми повідомимо про це рішення наших партнерів - представників цих ТБ-каналів", - йдеться в повідомленні.
З моменту офіційної публікації рішення Нацради провайдер почне повідомляти абонентам кожного з міст присутності про конкретні дати заходів щодо припинення ретрансляції російських телеканалів.
Нагадаємо, Нацрада оприлюднила вимоги до українських провайдерів програмних послуг, згідно з яким ретрансляція російських інформаційних каналів у кабельних мережах повинна припинитися до 19.00 11 березня.