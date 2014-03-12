"Воля" припинила мовлення трьох російських телеканалів

Як повідомляє прес-служба, компанія виконує вимогу Нацтелерадіо.

"Керівництво компанії прийняло рішення призупинити ретрансляцію російських телеканалів ОРТ (Перший канал всесвітня мережа), "РТР Планета", "НТВ-Мир" у всіх своїх пакетах. Завтра ми повідомимо про це рішення наших партнерів - представників цих ТБ-каналів", - йдеться в повідомленні.

З моменту офіційної публікації рішення Нацради провайдер почне повідомляти абонентам кожного з міст присутності про конкретні дати заходів щодо припинення ретрансляції російських телеканалів.

Нагадаємо, Нацрада оприлюднила вимоги до українських провайдерів програмних послуг, згідно з яким ретрансляція російських інформаційних каналів у кабельних мережах повинна припинитися до 19.00 11 березня.