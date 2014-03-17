ОБСЄ має терміново направити місії на схід на південь України - Німеччина

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Штайнмайєр заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, яке має розглянути адресні санкції проти представників Росії та Криму, причетних до спроб відокремлення півострова від України.

"Необхідно нині - причому дуже швидко! - направити спостережні місії ОБСЄ, які будуть працювати в Україні - зокрема в південній та східній Україні, аби уважно подивитися, чи Росія продовжує діяти поза Кримом і дестабілізує Україну", - сказав Штайнмайєр.

"Ми можемо запобігти цьому надсиланням цих місій, але якщо Росія запевняє нас у телефонних розмовах, що не має наміру поширювати свою діяльність на схід та південь України, -- отже, вона матиме змогу довести це, усунувши перешкоди для місій ОБСЄ. Така місія має їхати вже зараз, а не наступного тижня чи через тиждень, бо буде пізно", - додав Штайнмайєр.