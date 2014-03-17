ОБСЄ має терміново направити місії на схід на південь України - Німеччина

11:32, 17 березня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вважає, що ОБСЄ має терміново направити місію до східних та південних регіонів України, аби перевірити, що за спробами дестабілізації стоїть Росія.

Штайнамайєр хоче подивитися, чи Росія продовжує діяти поза Кримом / Reuters

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Штайнмайєр заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, яке має розглянути адресні санкції проти представників Росії та Криму, причетних до спроб відокремлення півострова від України.

"Необхідно нині - причому дуже швидко! - направити спостережні місії ОБСЄ, які будуть працювати в Україні - зокрема в південній та східній Україні, аби уважно подивитися, чи Росія продовжує діяти поза Кримом і дестабілізує Україну", - сказав Штайнмайєр.

"Ми можемо запобігти цьому надсиланням цих місій, але якщо Росія запевняє нас у телефонних розмовах, що не має наміру поширювати свою діяльність на схід та південь України, -- отже, вона матиме змогу довести це, усунувши перешкоди для місій ОБСЄ. Така місія має їхати вже зараз, а не наступного тижня чи через тиждень, бо буде пізно", - додав Штайнмайєр.

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