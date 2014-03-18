Українська влада в подальшій роботі з Кримом має спиратися на Меджліс – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

«Закликаю якомога швидше прийняти постанову, яка була зареєстрована вчора, з тим, щоб розпочати процедуру визнання кримських татар корінним народом Криму», - зазначив він.

За словами експерта, «сьогодні Україна може спиратися в Криму тільки на три ключові речі: частина української армії, яка не зрадила присязі, Військово-морські сили України і кримські татари. Якщо говорити про етнічних українців, то вони денаціоналізовані, тобто та частина, яка виступала з проукраїнських позицій, вона перебуває в підпіллі, здійснюються репресії».

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За словами Семиволоса, «в подальшій своїй роботі з Кримом є сенс спиратися на Меджліс, оскільки він має розгалужену систему представництв по всій території Криму. По суті, Меджліс може виконувати функції державних адміністрацій до певної міри. Варто зазначити, що через Меджліс разом з проукраїнськими кримчанами можна утворювати спільні структури, комітети – те, що власне свого часу існувало в Криму в 90-ті роки, і через ці комітети Україна зможе фінансувати і підтримувати українських громадян в Криму».

Також він відзначив, що необхідно забезпечити «допомогу тим кримським татарам, родинам, які захочуть зараз вивезти дітей, жінок з території Криму в умовах погіршення ситуації з безпекою. Україна має бути повністю готова, має бути розгорнутий план евакуації, він має бути прозорий і має бути доведений до кожного керівника як в Криму, так і в Україні».