Кримські татари хочуть отримати статус корінного народу в АРК, щоб відстоювати українську державність

«Ми знаємо, що російська влада готує анексію Криму. Тому ми звернулися до парламенту України із закликом визнати статус корінного народу за кримськими татарами і негайно забезпечити вільне волевиявлення кримських татар», – зазначив заступник голови Меджлісу Нариман Джелял Радіо "Свобода", а також додав, що формою забезпечення прав кримськотатарського народу на самовизначення може стати всеукраїнський референдум.

За словами заступника голови Меджлісу, незважаючи на те, яким буде подальший розвиток подій в Криму, таке рішення забезпечить присутність української державності на Кримському півострові.Читайте такожУ Криму лише 0,5 % кримських татар взяли участь у нелегітимному референдумі - Чубаров

«Всім відомо, що кримські татари є послідовними захисниками суверенності та територіальної цілісності України, тому ми звернулися до українського парламенту, українського народу надати нам можливість зміцнити свій статус, статус корінного народу, визнати цей статус в Україні рішенням Верховної Ради України. Для того щоб ми, зміцнившись, могли відстоювати українську державність, українську суверенність в Криму», – сказав Джелял.Читайте такожУ Меджлісі побоюються репресій після «референдуму»

Як відомо, розпущений Верховною Радою України парламент Криму сьогодні проголосив регіон «незалежною державою» – Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією прийняти її до складу Росії. За даними самопроголошеної кримської влади, на вчорашньому «референдумі» за приєднання до Росії висловилися майже 97% тих, хто взяв участь у голосуванні. Україна і міжнародна спільнота називають «референдум» нелегітимним. З кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави». Цим проектом пропонується визнати кримськотатарський народ корінним народом Криму з усіма правовими та соціальними наслідками цього статусу.