Кримські татари хочуть отримати статус корінного народу в АРК, щоб відстоювати українську державність
Меджліс кримськотатарського народу і всі кримські татари очікують від української влади визнання статусу корінного народу за кримськими татарами.
«Ми знаємо, що російська влада готує анексію Криму. Тому ми звернулися до парламенту України із закликом визнати статус корінного народу за кримськими татарами і негайно забезпечити вільне волевиявлення кримських татар», – зазначив заступник голови Меджлісу Нариман Джелял Радіо "Свобода", а також додав, що формою забезпечення прав кримськотатарського народу на самовизначення може стати всеукраїнський референдум.
За словами заступника голови Меджлісу, незважаючи на те, яким буде подальший розвиток подій в Криму, таке рішення забезпечить присутність української державності на Кримському півострові.Читайте такожУ Криму лише 0,5 % кримських татар взяли участь у нелегітимному референдумі - Чубаров
«Всім відомо, що кримські татари є послідовними захисниками суверенності та територіальної цілісності України, тому ми звернулися до українського парламенту, українського народу надати нам можливість зміцнити свій статус, статус корінного народу, визнати цей статус в Україні рішенням Верховної Ради України. Для того щоб ми, зміцнившись, могли відстоювати українську державність, українську суверенність в Криму», – сказав Джелял.Читайте такожУ Меджлісі побоюються репресій після «референдуму»
Як відомо, розпущений Верховною Радою України парламент Криму сьогодні проголосив регіон «незалежною державою» – Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією прийняти її до складу Росії. За даними самопроголошеної кримської влади, на вчорашньому «референдумі» за приєднання до Росії висловилися майже 97% тих, хто взяв участь у голосуванні. Україна і міжнародна спільнота називають «референдум» нелегітимним. З кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави». Цим проектом пропонується визнати кримськотатарський народ корінним народом Криму з усіма правовими та соціальними наслідками цього статусу.