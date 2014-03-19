Влада Росії обіцяє в 1,8 разу збільшити пенсії в Криму

18:11, 19 березня 2014
Політика
0 0

Влада Росії обіцяє в 1,8-1,9 разу збільшити пенсії в Криму.

Росія обіцяє високі пенсії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр праці та соціального захисту Росії Максим Топілін на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Середній розмір пенсій, які сьогодні отримують громадяни, становить у Криму 5570 рублів (157 дол.), а в Севастополі трохи більше - 6200 рублів (172 дол.), тобто це значно нижче, ніж у Російській Федерації, де рівень пенсій становить більш як 10 тис рублів (277 дол.). Різниця десь в 1,8-1,9 разу», - сказав Топілін.

Він повідомив, що в Криму та Севастополі загальна кількість пенсіонерів становить 677 тис. осіб, у тому числі 559 тис. у Криму і 117 тис. у Севастополі.

Читайте такожУ Держдумі пропонують зробити кримчан громадянами РФ "автоматично"

На це Путін зазначив, що «всі громадяни Росії повинні бути поставлені в однакові умови».

Як відомо, ціни на продукти харчування, транспорт і житлово-комунальні послуги в Росії значно вищі, ніж в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.

19 березня Конституційний суд РФ одноголосним рішенням визнав таким, що відповідає Конституції РФ, «міжнародний договір» про входження Криму до складу РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter