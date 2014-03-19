Влада Росії обіцяє в 1,8 разу збільшити пенсії в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр праці та соціального захисту Росії Максим Топілін на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Середній розмір пенсій, які сьогодні отримують громадяни, становить у Криму 5570 рублів (157 дол.), а в Севастополі трохи більше - 6200 рублів (172 дол.), тобто це значно нижче, ніж у Російській Федерації, де рівень пенсій становить більш як 10 тис рублів (277 дол.). Різниця десь в 1,8-1,9 разу», - сказав Топілін.

Він повідомив, що в Криму та Севастополі загальна кількість пенсіонерів становить 677 тис. осіб, у тому числі 559 тис. у Криму і 117 тис. у Севастополі.

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На це Путін зазначив, що «всі громадяни Росії повинні бути поставлені в однакові умови».

Як відомо, ціни на продукти харчування, транспорт і житлово-комунальні послуги в Росії значно вищі, ніж в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.

19 березня Конституційний суд РФ одноголосним рішенням визнав таким, що відповідає Конституції РФ, «міжнародний договір» про входження Криму до складу РФ.