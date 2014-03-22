Глава МЗС Німеччини відвідає Київ і Донецьк
10:27, 22 березня 2014Політика
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На сьогодні запланований візит Штайнмайера до України.
Глава МЗС Німеччини їде до Києва / Reuters
Федеральний міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер перебуватиме з візитом в Україні сьогодні, 22 березня.
Як повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, в ході візиту Штайнмайер зустрінеться з в.о. президента України Олександром Турчиновим, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Він також відвідає Донецьк, де проведе зустріч з керівництвом області.
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Також сьогодні до опівдня відбудеться прес-конференція Яценюка за результатами зустрічі прем'єра України з міністром закордонних справ ФРН
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