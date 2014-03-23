Генерал НАТО пояснив, чому Росія створює «заморожені конфлікти»

Про це він сказав під час форуму у Брюсселі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми думаємо, що те, що ми бачимо, – це механізм, згідно з яким для недопуску до ЄС чи НАТО використовують «заморожені конфлікти». Іншими словами, якщо Росія стурбована тим, що якась із країн рухається на Захід, виходом із цієї ситуації буде вторгнення, «заморожений конфлікт», після чого ніхто не захоче зближатися з НАТО, бо це означатиме конфлікт із Росією», – сказав Брідлав.

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За його словами, після останніх дій Росії Альянс уже не сприймає її як партнера. «Ми були на етапі, коли намагалися зробити з Росії партнера. Але нині очевидно, що Росія поводиться радше як противник, ніж як партнер», – додав командувач сил НАТО у Європі.