У ЄС попередили Росію, що вона програє у разі конфронтації з Європою

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Шульц заявив під час саміту ЄС за участю 28 лідерів країн-членів, які серед іншого обговорюють ситуацію навколо Криму.

"Росія фактично вже анексувала Крим. ЄС має надіслати Росії сигнал. Санкції мають посилитись, якщо ми хочемо уникнути воєнного конфлікту, і я ще нікого не зустрічав, хто хотів би воєнного конфлікту. Але якщо російський уряд буде й надалі робити те, що він зробив у Криму, то на Росію чекатиме масштабна економічна конфронтація з Європейським Союзом, і ми побачимо, що Росія програє", - сказав Шульц.

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"Треба провести "червону лінію", і якщо Росія її перейде - тоді вжити рішучих заходів. Ми вже підійшли до "червоної лінії", яку не можна переходити... Але маємо значне порушення міжнародних норм Росією", - додав президент Європарламенту.

Лідери ЄС переважно схиляються нині до введення другої фази санкцій проти Росії, які включатимуть розширення списку осіб, фінансові активи яких в ЄС будуть заморожені, та яким буде заборонено в'їзд до ЄС. Третя фаза передбачає широкі економічні санкції ЄС проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

17 березня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ввела санкції проти восьми кримчан-громадян України та 13-ти громадян Росії за дії, спрямовані на відокремлення Криму від України та проведення референдуму 16 березня. Їм заборонено в'їзд до країн ЄС, а їхні активи заморожені.

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18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін і нелегітимні представники кримської влади підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Сьогодні, 20 березня, Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму.