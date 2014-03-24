G7 скасовує зустріч у Москві і саміт в Сочі
Країни «великої сімки» рекомендували головам своїх МЗС скасувати квітневу зустріч у Москві.
Про це повідомляється в спільній декларації G7, розміщеній на сайті Ради ЄС, пише Газета.Ru.
«Ми рекомендували нашим міністрам закордонних справ не бути присутнім на квітневій зустрічі в Москві», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що головам міністерств енергетики країн G7 вказано зустрітися для обговорення питань колективної енергетичної безпеки.
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Крім того, лідери країн «Великої сімки» проведуть власний саміт у червні в Брюсселі замість саміту «великої вісімки» в Сочі. Як написав у своєму мікроблозі на Twitter голова Європейської ради Херман ван Ромпей: ”Лідери G7 знову зустрінуться в Брюсселі в червні. Лідери G7 не будуть брати участь у саміті в Сочі”.
Раніше країни G7 пригрозили Росії санкціями проти ряду секторів економіки у разі подальшого розвитку конфлікту на Україні.