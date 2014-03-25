У МВС розповіли, як загинув Сашко Білий

Керівник західноукраїнського «Правого сектора» Олександр Музичко (Сашко Білий) був смертельно поранений з власної зброї під час проведення спецоперації спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» на території Рівненської області із затримання членів організованої злочинної групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Євдокимов зазначив, що співробітники міліції, переслідуючи Музичка, двічі вистрілили йому в ногу.

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Намагаючись звільниться від міліціонерів, що навалилися на нього, Музичко, лежачи на землі, зробив три постріли.

"Питання: він сам себе хотів застрелити чи він хотів своїми пострілами трьома влучити в тих, по кому стріляв перші рази зі своєї зброї? Дві кулі навиліт - там легкі поранення у нього, а одна влучає в серце", - сказав Євдокимов.

Він також наголосив, що дії співробітників міліції були правильні, законні і в тій ситуації професійні.

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При цьому Євдокимов зазначив, що міліція проводить внутрішнє розслідування дій співробітників міліції при проведенні спецоперації.

Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 25 березня сектор зв'язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області повідомив, що тіло Музичка з вогнепальними пораненнями в серце було виявлене сьогодні вночі недалеко від села Бармаки поблизу Рівного. За попередньою версією міліції Музичка розстріляли невідомі, які приїхали на трьох мікроавтобусах. Також було повідомлено, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 ККУ (вбивство).

Разом з тим рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують у цьому міністра внутрішніх справ Авакова.