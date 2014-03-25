Обама погрожує Росії новими санкціями

Президент США Барак Обама назвав Росію «регіональною силою, яка загрожує деяким своїм сусідам. Але це не прояв сили, а прояв слабкості», повідомляє Голос Америки.

Як відзначає видання, виступаючи на прес-конференції в Гаазі, Обама зазначив: «Я не цікавлюся мотивацією президента Путіна – цьому є різні пояснення, – а більше зацікавлений у його діях».

Обама наголосив, що інтерес Росії до України й історичні зв'язки між Росією та Україною не виправдовують дій Москви стосовно України, зокрема анексія Криму. Він також висловив стурбованість подальшими діями Росії стосовно України і попередив, що на Росію можуть чекати додаткові санкції, які «можуть негативно вплинути на світову економіку, але набагато серйозніше ударять по Росії».

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Обама нагадав, що поки що введено в дію санкції стосовно окремих осіб і одного банку, але якщо Росія «піде далі» в Україні, то можуть бути введені в дію ширші санкції, метою яких стануть «сектори російської економіки».

«Всі розуміють, що ми повинні захищати ключові принципи (міжнародного права), які гарантують мир і благополуччя в Європі», – сказав президент США.

Він закликав Росію діяти відповідально і дотримуватися міжнародних правил. Він наголосив, що має намір робити ставку на дипломатію.

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«Ми не вестимемо війну з Росією, – відмітив Обама. – Але це не означає, що Росія не буде ізольована. Росія сьогодні набагато більш ізольована, ніж п'ять років тому під час війни з Грузією».

Коментуючи висловлювання колишнього кандидата в президенти США Мітта Ромні, який сказав, що «Росія – головний геополітичний суперник Америки», Обама зазначив: «Америка постає перед багатьма викликами. Росія – регіональна сила, яка погрожує деяким своїм сусідам. Але це не прояв сили, а прояв слабкості. В Україні у Росії був надзвичайний вплив. Коли ми говоримо про наших сусідів, нам не треба вторгатися на їхню територію, щоб захистити свої інтереси. Дії Росії не становлять загрози номер один для безпеки США. Я набагато серйозніше ставлюся до того, що ядерна зброя опиниться на Манхеттені».