Спільного між Кримом і Косово тільки буква "к" - екс-глава МЗС Болгарії

Про це заявив екс-міністр закордонних справ Болгарії і засновник Атлантичного клубу в країні Соломон Пасі, передає УНН з посиланням на Аджерпресс.

"Якщо у Заходу не буде адекватної реакції, то ми можемо очікувати нових дій з боку Путіна щодо інших частин України, Придністров'я, а також і перлини в його короні - Північного полюса“,- додав Пасі.

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На питання, чи може випадок в Косово розглядатися як прецедент щодо Криму, Соломон Пасі заявив, що " єдине спільне між Кримом і Косово те, що вони починаються з літери К".

" У Косово один етнос рятували від геноциду, знищення та примусової депортації, який був атакований одним божевільним диктатором. У Криму не було нічого подібного. Втручання в Косово було підтримано НАТО, ЄС і десятками країн всього світу, а в Криму одностороннє втручання Росії відбулося без міжнародної підтримки “, - підкреслив Пасі.

Він заявив, що введені ЄС санкції на певних осіб в Росії є ”половинчастими і символічними“. І нагадав, що загальна політика ЄС залежить від ”самопожертви Німеччини, Великобританії та Франції відносинами з Росією".

За його словами, анексування Південної Осетії і Абхазії в 2008 році нічого не змінило у відносинах між НАТО і Росією, але Захід злякався і не запросив Грузію вступити до НАТО. За цю помилку ми розплачуємося сьогодні, підкреслив Пасі.

Без розширення НАТО ряд зон Балтійського регіону, Балкан або Чорного моря чекала б доля Криму, заявив Соломон Пасі.