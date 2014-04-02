Яценюк пропонує Кремлю переговори

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у середу під час 10-ї міжнародної інвестиційної конференції в Києві.

«Міністри закордонних справ України і Росії мають зустрітися найближчим часом. У форматі контактної групи, яка була запропонована три тижні тому», - сказав Яценюк.

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За його словами, переговори стосуватимуться анексії Криму, яку «Україна ніколи не визнає», а також економічних питань.

Нагадаємо, що 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум щодо самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їхні активи за кордоном і встановивши візові обмеження.