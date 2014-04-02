МЗС РФ розкритикувало українську Конституцію і вже дає вказівки з її виправлення

«Відсутність в країні збалансованого основного закону, який адекватним чином враховував би інтереси всіх національних і мовних груп, стала причиною політичних катаклізмів, протягом довгих років потрясають основи української держави, розхитуючи його фундаментальні засади, ставлячи під сумнів спроможність громадян України до самостійного життя і саморозвитку», - наголошується в повідомленні.

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У російському відомстві зазначають, що економічна криза в Україні відбулася через авантюризм політиків і безвідповідальність низки урядів, які не цікавилися долею співгромадян.

«Переконані в тому, що метою і підсумком підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України має бути не косметична ретуш попередніх текстів, а поява глибоко переробленого і оновленого суспільного договору, який сприймався б поліетнічним українським суспільством як міцний і надійний", - йдеться в повідомленні відомства, повідомляє РИА Новости.

У ньому наголошується, що цей договір повинен бути розрахований на тривалу перспективу і гарантувати "рівноправність регіонів і національностей фундамент правової держави, без якого Україна не зможе вирішити поставлені перед нею нагальні політичні завдання, пов'язані, зокрема, з підготовкою до майбутніх президентських і парламентських виборів".

"Не кажучи вже про те, щоб вибратися з глибокої економічної кризи, в яку країну загнали авантюризм політиків і безвідповідальність низки урядів, які мало цікавилися всі ці роки долею пересічних співгромадян», - йдеться в повідомленні.

Росію насторожує закритість обговорення конституційної реформи в Україні, Москва не бачить реального прогресу в цьому питанні, йдеться в коментарі МЗС РФ, опублікованому в середу на сайті відомства.

«Насторожує те, що робота над реформуванням конституції, якщо вона взагалі почалася, проходить за закритими дверима, без належного висвітлення в ЗМІ і абсолютно необхідного в таких випадках широкого обговорення з участю незалежних експертів та громадських організацій», - наголошується в повідомленні.