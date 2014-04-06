Завтра вступає в силу обмеження щодо перебування росіян в Україні

Держприкордонслужба з 7 квітня 2014 року розпочне здійснювати перевірку виконання громадянами Російської Федерації вимог щодо термінів перебування в Україні.

У разі виявлення фактів невиконання громадянами РФ вимог щодо терміну перебування на території України під час в’їзду в Україну, співробітники Держприкордонслужби України відмовлятимуть їм у перетинанні державного кордону, а за порушення терміну перебування під час виїзду з України притягуватимуть до адміністративної відповідальності.Читайте такожРосіянам обмежили терміни перебування в УкраїніВодночас в Держприкордонслужбі наголосили, що дія цієї постанови не застосовуватиметься щодо громадян РФ, які перетинають українсько-російський кордон у рамках міжурядової Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації від 11 жовтня 2011 року.