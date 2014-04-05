Росія не має права позбавляти в кримчан громадянства України - міграційна служба

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це заявив голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний.

За його словами, згідно з Законом України «Про громадянство», громадянин України, який, відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України лише за своїм клопотанням. Оформлення виходу з громадянства України здійснюється за заявою особи на ім’я президента України, яка подається до закордонної дипломатичної установи.

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При цьому, підкреслив Радутний, датою припинення громадянства України у такому випадку, є дата видання відповідного указу президента України.

”Таким чином, Російська Федерація не може приймати будь-яких рішень щодо припинення українського громадянства мешканців АР Крим та міста Севастополя”, - сказав він.

Радутний зауважив, що Державна міграційна служба України також застерігає громадян у жодному разі не передавати паспорти громадянина України будь-яким особам та представникам іноземних держав, оскільки у майбутньому такі паспорти можуть бути використані для протиправної діяльності, наприклад, для продажу майна, отримання кредитних коштів тощо.

Довідка УНІАН. 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб`єкта зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.

Окрім іншого, в тексті даного «договору» йдеться: «Від дня прийму до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб`єктів громадяни України і особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим або на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які упродовж одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти у них і (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство, що є у них, або залишитися особами без громадянства».

24 березня прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ планує до літа завершити видачу російських паспортів в анексованому Криму.

31 березня начальник управління Федеральної міграційної служби РФ з організації паспортної роботи Федір Карповець заявив, що українські паспорти жителів Криму залишаються дійсними після одержання російського громадянства, ніякі позначки в них не ставляться.