Російська мова отримала новий статус в Криму

Алуштинська міська рада ухвалила рішення про функціонування російської мови на території Алушти «як мови міськради, його виконавчих органів, підприємств і установ міста».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Алуштинської міськради, голова міської організації «Руського блоку» Олексій МЕЛЬНИКОВ.

За його словами, рішення про статус російської мови було ухвалене на черговій сесії міськради, що відбулася напередодні Дня Конституції.

Ініціювали розгляд даного питання депутати від «Руського блоку», Прогресивної соціалістичної партії України, Партії регіонів і Комуністичної партії України. «За» проголосували 27 із 41 депутата, який був присутній на сесії (всього в міськраді 45 депутатів), не голосували з даного питання депутати від Блоку Юлії Тимошенко і Народного Руху України.

Як сказав О.МЕЛЬНИКОВ, депутати міськради також ухвалили рішення звернутися до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Конституції України, надавши російській мові статус державної.

На сесії прокурор Алушти заявив, що ухвалене рішення незаконне, і має намір опротестувати його в судовому порядку. «На сесії міськради прокурору вказали на те, що він чинить тиск на депутатський корпус, на що він заявив, що в судових органах опротестовуватиме наше рішення», - зазначив О.МЕЛЬНИКОВ.

Раніше ряд міських і обласних рад ухвалили рішення про надання російській мові регіонального статусу.