У Миколаєві виникли сутички між сепаратистами і майданівцями. Є постраждалі
Після того, як сепаратисти не виконали вимогу Народного ополчення Миколаєва прибрати свої намети з території біля пам'ятника героям-Ольшанцям, прихильники Майдану пішли зачищати площу самостійно.
В результаті сутичок постраждала як мінімум одна людина, повідомляють НикВести.
Спочатку ополченців і проросійських сепаратистів розмежовував недостатньо щільний кордон міліції, який ополченцям вдалося досить швидко прорвати.
Почалися сутички з використанням шумових гранат, фаєрів і петард.
В результаті зіткнень сутичок постраждав активіст Демальянсу Денис Плішко. Йому розбили голову тупим предметом, коли він розбороняв бійку. За його словами, це зробив хтось з боку сепаратистів.
Правоохоронні органи також брали участь бійці - вони без розбору почали застосовувати силу до всіх, і сепаратистів, і ополченців, однак розстановка сил склалася таким чином, що основний удар припав саме на учасників Народного ополчення.