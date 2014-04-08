У Миколаєві виникли сутички між сепаратистами і майданівцями. Є постраждалі

В результаті сутичок постраждала як мінімум одна людина, повідомляють НикВести.

Спочатку ополченців і проросійських сепаратистів розмежовував недостатньо щільний кордон міліції, який ополченцям вдалося досить швидко прорвати.

Почалися сутички з використанням шумових гранат, фаєрів і петард.

В результаті зіткнень сутичок постраждав активіст Демальянсу Денис Плішко. Йому розбили голову тупим предметом, коли він розбороняв бійку. За його словами, це зробив хтось з боку сепаратистів.

Правоохоронні органи також брали участь бійці - вони без розбору почали застосовувати силу до всіх, і сепаратистів, і ополченців, однак розстановка сил склалася таким чином, що основний удар припав саме на учасників Народного ополчення.