Аваков: Міліція зміцнила свої підрозділи в східних областях

Про це заявив глава відомства Арсен Аваков в ефірі "5 каналу", пише Українська правда.

"МВС додатково зміцнило всі свої підрозділи і угруповання в усіх трьох східних областях - і в Харкові, і в Луганську, і в Донецьку. Скрізь підтягнуті сили з інших регіонів країни", - сказав він.

"Це спецпідрозділи, які в змозі адекватно реагувати без урахування місцевої специфіки та без урахування місцевих нюансів, які можуть дати відсіч будь-якій агресивній дії", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що "безліч міліціонерів у Харкові, м'яко кажучи, не виконали своє завдання".

"Але правда і в тому, що досить ясно стало тепер, що і в міліції Харкова, коли непроста ситуація, яка місяць не змінюється так швидко, як хотілося б, але і в цій міліції є патріоти, які роблять те, що повинні - які роблять свою роботу", - підкреслив Аваков.

"Вдень було кілька сутичок. Міліція затримана кількох людей, які нападали на євромайданівців, вилучивши у них пістолети, "заточки", ножі", - додав міністр.

На запитання, чи ідентифіковані організатори сепаратистських акцій в Харкові, він відповів ствердно, зазначивши, що визначено "кілька лідерів, які знаходяться в натовпі".

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Також ідентифіковані немісцеві учасники проросійських акцій, що плутаються в географії міста, проте "ми також ясно розуміємо, що значна частина присутніх - це реально харківські маргінали зі значним додаванням комуністичного електорату", зазначив міністр.

"Хочу запевнити всіх: емоція підігрітого сепаратизму, пройде як похмілля. Наслідки будуть невідворотними, як і підсумок буде невідворотний. Ситуація буде повністю під контролем", - резюмував Аваков.