Партія регіонів перетворилася на приватне підприємство Колеснікова - Тігіпко

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив народний депутат, кандидат в президенти України Сергій Тігіпко, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Тігіпко підкреслив, що в Партії регіонів відсутня демократія.

"Партія стала приватним підприємством, яке керується однією особою. Ніякої демократії там немає", - зазначив політик.

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На уточнююче питання про те, хто саме керує в Партії регіонів, парламентарій сказав: "Борис Вікторович Колесніков".

Він також підтвердив, що в понеділок його виключили з Партії регіонів.