Партія регіонів перетворилася на приватне підприємство Колеснікова - Тігіпко
04:26, 08 квітня 2014Політика
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Партія регіонів перетворилась на приватне підприємство, яким керує Борис Колесніков.
Партія регіонів перетворилася на приватне підприємство Колеснікова
Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив народний депутат, кандидат в президенти України Сергій Тігіпко, пише Gazeta.ua.
Зокрема, Тігіпко підкреслив, що в Партії регіонів відсутня демократія.
"Партія стала приватним підприємством, яке керується однією особою. Ніякої демократії там немає", - зазначив політик.
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На уточнююче питання про те, хто саме керує в Партії регіонів, парламентарій сказав: "Борис Вікторович Колесніков".
Він також підтвердив, що в понеділок його виключили з Партії регіонів.
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