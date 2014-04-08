У Раді б'ють Симоненка. Оголошено перерву

Під час виступу лідера КПУ Петра Симоненка у Раді почалася бійка.

Спікер парламенту Олександр Турчинов оголосив перерву на 10 хвилин.

Лідер КПУ виступав з критикою дій влади, що, на його думку, призвели до дестабілізації ситуації на Сході. Зокрема, на його думку, сепаратистські виступи були організовані не ззовні, а місцевими мешканцями.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу з трибуни лідера КПУ Петра Симоненка двоє депутатів від фракції “Свобода” підбігли до трибуни та силою виштовхнули його вбік. Виступ Симоненка стосувався подій на Сході України.

Читайте такожОнлайн-трансляція засідання Верховної РадиПісля цього до трибуни збіглися представники різних фракцій, зав'язалася бійка.

У зв'язку з цим голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив перерву у засіданні на 10 хвилин.

Представники опозиції почали скандувати: “Фашисти!”.

Водночас зараз Турчинов пропонує продовжувати роботу, про перерву вже не йдеться.

Він звертається до депутатів з тим, щоб всі заспокоїлися та займалися ухваленням важливих питань.