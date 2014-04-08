Путін може використати армію на всій території України - сенатор РФ

Про це Озеров сказав, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ, на яких умовах Росія може ввести війська в Україну.

"Рада Федерації дала згоду президенту РФ з метою забезпечення безпеки життя людей на використання збройних сил... Ми цю ухвалу не відміняли", - нагадав Озеров.

Читайте такожПутін велів ФСБ звернути увагу на Арктику і УкраїнуНа уточнююче запитання УНІАН він сказав, що це стосується не тільки території Криму, але і всієї України.

Озеров підкреслив, що, згідно з російським законодавством, рішення про кількість сил і засобів, кількості особового складу, озброєнь і військової техніки, а також місця застосування визначає президент РФ самостійно.

Відповідаючи на питання, чи може президент РФ в будь-який момент ввести війська на південний схід України Озеров сказав: "Теоретично, так". При цьому він запевнив, що РФ не зацікавлена в застосуванні військової сили в Україні.

Також сенатор зазначив, що 7 квітня він коментував ЗМІ питання про введення миротворчих сил, про що вчора попросили Росію представники сепаратистів.

"Що таке миротворчі сили? Це зведені сили озброєнь і військової техніки держав, яким надано право проведення миротворчих операцій. Тоді я навів приклад, що коли ми проводили миротворчу операцію в Абхазії і Південній Осетії, то це було рішення глав держав СНД, узгоджене з Шеварднадзе, який був президентом Грузії", - сказав він.

Також Озеров зазначив, що є миротворчі сили ООН, які застосовуються для того, щоб відновити або підтримати мир у певному регіоні.

Озеров підкреслив, що Росія може брати участь у миротворчій операції, тільки якщо є міжнародно оформлення рішення Радбезу ООН або, наприклад, у рамках СНД.

При цьому він заявив, що Росія зацікавлена в проведенні конституційної реформи, щоб громадяни на південному сході України могли «реалізувати ті прагнення, які вони висловлюють в тій чи іншій формі на території своїх областей, насамперед - підвищення ролі цих областей у суспільно-політичному та економічному житті країни».

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Однак, РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 5 квітня ц.р. співробітники СБУ спільно з прикордонниками у пункті пропуску «Червона Таловка» (Луганська область)затримали громадянина РФ Банних Романа Сергійовича, який намагався перетнути державний кордон України для безпосередньої організації і координації сепаратистських акцій у Луганську.

6 квітня у Луганську, Харкові та Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами здійснили спроби захопити органи державної влади.

Зокрема, 6-7 квітня в Харкові сепаратисти захопили ОДА, розгромили телекомпанію АНТ, жорстоко били учасників мітингу за єдність України.

Сьогодні вночі спецпідрозділ "Ягуар" без пострілів та жертв звільнив Харківську обласну державну адміністрацію від сепаратистів. Затримали 70 порушників, які відправлені в київські та полтавські СІЗО.

При цьому міністр закордонних справ Сергій Лавров сьогодні, 8 квітня, заявив, що Росія готова розглядати багатосторонній формат врегулювання в Україні за участю країн Європи, США, РФ та української сторони.