Добкін заявив, що не схвалює ідею створення "Харківської республіки"

Південно-східні регіони України мають залишатися невід'ємною частиною країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив кандидат у президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін, коментуючи сепаратистські настрої в цих областях.

«Якщо ви хочете запитати у мене, як я ставлюся до того, щоб існувала якась самостійна Харківська республіка, я вам скажу: негативно ставлюся. Я вважаю, що Харківська область – невід'ємна частина України, як і весь південний схід, і має залишатися такої на віки», - сказав Добкін.

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При цьому, на думку кандидата в президенти, українська влада зобов'язана приїжджати на місця для того, щоб прагнути знайти компроміс із прихильниками федералізації.

«Якщо до людей проявлятимуть неповагу, неувагу, якщо з ними не розмовлятимуть, то протести людей тільки посилюватимуться, збільшуватимуться. Це ні до чого доброго не приведе. На жаль, влада не приїжджає на південний схід розмовляти з людьми. Приїжджають віце-прем'єри і силові міністри, вони приїжджають вже гасити пожежу, але не працюють на попередження», - відзначив Добкін.

Він висловив упевненість, що представники влади мають збирати круглі столи з лідерами громадських рухів і домовлятися про те, яким чином вийти з ситуації, що склалася.

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«Я вважаю, що сьогодні зі всіма тими лідерами, які народилися на стихійних мітингах, які представляють інтереси різних груп людей, з керівниками громадських організацій, з лідерами громадської думки на місцях потрібно збирати круглі столи і домовлятися, як ми виходитимемо з ситуації, що склалася», - сказав Добкін.

Кандидат від Партії регіонів запевнив, що під час свого передвиборчого туру, який сьогодні стартував із Харкова, буде зустрічатися «зі всіма, хто готовий до діалогу і знаходити можливості погасити ту пожежу, яка вже з переносного вилилась у буквальний сенс».

Як повідомляв УНІАН, делегати з'їзду Партії регіонів, який відбувся 29 березня, ухвалили рішення підтримати як єдиного кандидата від цієї політичної сили на пост президента України екс-голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.