Верховна Рада продовжить свою роботу завтра

В.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов зазначив, що завтра засідання ВР розпочнеться о 10.00. Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про амністію у 2014 році Перед цим депутати не проголосували за законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави).

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