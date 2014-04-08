Верховна Рада продовжить свою роботу завтра
18:02, 08 квітня 2014Політика
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В.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Турчинов закрив засідання ВР
Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов зазначив, що завтра засідання ВР розпочнеться о 10.00.
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Перед цим депутати не проголосували за законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави).
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