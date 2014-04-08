На Харківщині ГПУ, СБУ та МВС проводять масштабну акція проти сепаратистів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора області Василя Синчука.

«За подіями останніх двох днів органами правопорядку області розпочато низку кримінальних проваджень. Зокрема, досудове розслідування проводиться за фактами масових заворушень (ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України) 6 та 7 квітня на площі Свободи та у приміщенні облдержадміністрації. На даний час встановлюються організатори цих заворушень, затримано 64 особи, вивчаються відеоматеріали, підраховуються збитки», - зазначив Синчук.

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За його словами, прокурорами спільно з СБУ розпочато перевірку щодо наявності в діях порушників громадського порядку складу злочину, передбаченого ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

«За результатами перевірки буде встановлено економічне підґрунтя цієї незаконної діяльності, а заворушників притягнуто до відповідальності», - підкреслив Синчук.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської облдержадміністрації. Сьогодні, 8 квітня, вранці будівля ОДА була звільнена від активістів. Під час спецоперації були затримані 64 учасники захоплення будівлі.