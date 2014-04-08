У Луганську сепаратисти очікують вночі штурму

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент біля будівлі знаходиться майже 2 тисячі людей. Вони почали палити багаття. Біля будівлі проходить постійний молебень. Людей просять не розходитися, а навпаки дзвонити родичам і приєднуватися до мітингу.

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«Я впевнений, що якщо тут будуть стояти люди, ніякого захоплення не буде», - заявив у мікрофон один із активістів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ та склад зброї, що знаходиться в управлінні. Під час штурму були вибиті вхідні двері в будівлі, камінням розбито вікна, мітингувальникам вдалося увірватися всередину управління і встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації. Під час штурму УСБУ постраждали 9 осіб. Того ж дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських, начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели із загарбниками будівлі переговори, після яких були звільнені з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

8 квітня Антитерористична група Служби безпеки України, яка здійснює заходи щодо звільнення захопленого членами радикальної організації адміністративної будівлі Управління СБУ в Луганську, встановила, що зловмисники замінували приміщення.

Відзначається, що, погрожуючи зброєю та вибухівкою, сепаратисти насильно утримують майже 60 громадян, не дають людям залишити приміщення і повернутися додому.

На даний момент будівля залишається захопленою сепаратистами.