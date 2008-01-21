Представники ЧФ Росії відмовляються визнавати рішення українського суду

У місті Генічеську, що на Херсонщині, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії сьогодні не пустили представника підрозділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції Херсонської області Юрія ДУДІНА на територію радіонавігаційної станції МАРС-75, куди він прибув з метою вилучення станції на користь Міністерства транспорту і зв’язку України згідно з наказом Господарського суду Херсонської області №14/11 від 11 квітня 2003 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Студентське братство” Олег ЯЦЕНКО.

Голова “Студентського братства” зазначив, що військовослужбовець ЧФ РФ, який вийшов до державного виконавця, заявив, що державний виконавець не може бути допущений на територію військової частини, оскільки ЧФ РФ орієнтується не на рішення українських судів, а на існуючі угоди між Росією та Україною щодо Чорноморського флоту.

За словами О.ЯЦЕНКА, “Студентське братство” у зв’язку з цим звертається до керівництва держави з вимогою забезпечити виконання українського законодавства Чорноморським флотом РФ. Або влада має визнати, що не здатна цього зробити, вважає лідер громадської організації.

“Через те, що російський флот фактично поставив себе поза правовим полем України, є нагальна необхідність у створенні спеціальної парламентської слідчої комісії з питань вивчення порушень збоку ЧФ РФ”, – сказав О.ЯЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці активісти “Студентського братства” у Генічеську розпочали акцію “громадського звільнення” від підрозділу російської морської піхоти радіонавігаційної станції МАРС-75, яка досі використовується ЧФ РФ. Вони розгорнули наметове містечко і підігнали до входу на територію станції вантажівку, яку планували використати для допомоги судовим виконавцям під час запланованого на сьогодні вилученням радіонавігаційної станції МАРС-75 на користь Міністерства транспорту і зв’язку України (згідно з виконавчим провадженням, відкритим відповідно до рішення Господарського суду Херсонської області від 11 квітня 2003 року – УНІАН). Активісти громадської організації також встановили державні прапори і символічну табличку “Україна. Міністерство транспорту і зв`язку. Радіонавігаційна станція МАРС-75”.