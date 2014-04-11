Генпрокуратура завела 145 кримінальних справ проти сепаратистів

Про це сказав виконувач обов’язків Генерального прокурора України Олег Махніцький під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Торбьйорном Ягландом, повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

У ході зустрічі, яка відбулась в рамках візиту делегації ГПУ до Ради Європи (м. Страсбург), Махніцький інформував про найбільш нагальні завдання для реформи органів прокуратури в Україні. Зокрема, одним із найважливіших напрямів діяльності він назвав жорстку протидію проявам сепаратизму, які набули поширення останнім часом.

Махніцький також зауважив, що істотною внутрішньополітичною загрозою разом із сепаратизмом є корупція, без подолання якої неможливо провести заплановані реформи та відновити цивілізовані засади функціонування держави.

Читайте такожСуд залишив під вартою 62 сепаратистів, затриманих при звільненні ОДА в Харкові

«Тому нами вживаються всі можливі заходи до викорінення і недопущення надалі корупційних діянь працівників правоохоронних органів, судової гілки влади та інших державних органів», - зазначив очільник Генпрокуратури.

За його словами, на сьогодні органи прокуратури мають надати належну правову оцінку діям колишнього керівництва держави, які фактично довели Україну до фінансової катастрофи.

«Зважаючи на ці обставини, ми вважаємо своїм професійним обов’язком вжиття необхідних заходів для пошуку, арешту та повернення незаконно привласнених коштів, у тому числі активів колишнього керівництва, виведених з України», - наголосив Махніцький.

Одночасно він зауважив, що реалізація цих планів потребує не лише значного часу та зусиль, але й тісного співробітництва українських та іноземних правоохоронних органів, максимального застосовування експертного потенціалу та досвіду інституцій Ради Європи щодо функціонування прокуратури.

«З цією метою ми братимемо активну участь у проектах, передбачених Планом дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки», - резюмував Махніцький.