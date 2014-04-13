Туск: Путін затримається там, де дозволить Україна

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це сьогодні він заявив, коментуючи антитерористичну операцію української влади у східних регіонах України.

"Ніхто не повинен намовляти українців до радикальних дій, але настав момент, коли Україна повинна діяти таким чином, аби продемонструвати, що не сприймає такого типу рішень", - сказав він.

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Дональд Туск зазначив, що нова українська влада до останнього часу поводилася раціонально та не дала себе спровокувати через ситуацію в Криму.

"Хоч не знаю, де вони визначили собі межу, аби утриматися від гострої реакції. Здається, що власне зараз до неї дійшли", - сказав він.

Прем’єр Польщі зазначив, що українська влада повинна в першу чергу розраховувати на свої сили.

"Жодна третя сила не буде брати участь в обороні країни більше, ніж сама країна. Немає сенсу очікувати, що США чи Франція будуть активніше брати участь в обороні України, ніж вона сама", - сказав він.

Туск сказав, що "Путін затримається там, де дозволить Україна".

Водночас він назвав важливою політичну підтримку Заходу України, зауваживши, що українці можуть на неї розраховувати.

Глава уряду Польщі звернув увагу, що за подіями на Сході України з високою долею ймовірності стоять ті самі сили, що стояли за захопленням Криму.

"Демонстранти на сході України якось не хотіли з’явитися, тому з’явилися сепаратисти, котрі дуже сильно нагадують кримських сепаратистів", - сказав Туск.