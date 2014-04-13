Ештон схвалює, що українська влада поводиться "стримано" щодо сепаратистів

Вона зазначила, що моніторингова місія ОБСЄ "грає і повинна продовжити грати ключову роль в активному спостереженні і доповідях про ці події, щоб сприяти запобіганню подальшої ескалації".

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"Я серйозно стурбована хвилею дій, вжитих озброєними людьми і сепаратистськими групами в різних містах східної України, які за останні 24 години захопили відділення поліції і будівлі МВС і встановили контрольні пункти в Слов'янську", - заявила Ештон, повідомляє РИА Новости.

"ЄС висловлює схвалення українській владі за те, що вони проводять стримані дії (по підтриманню - ред.) законності та порядку для встановлення авторитету держави", - йдеться в комюніке глави європейської дипломатії.

Разом з тим, Ештон закликає Росію підтримати єдність, суверенітет і територіальну цілісність України, закликаючи відвести війська від українського кордону і припинити будь-які подальші дії, спрямовані на дестабілізацію України".