Путін вважає Крим курортом для бідних, а Сочі - для багатих

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав в ході «прямої лінії» з росіянами.

Він зазначив, що в Сочі побудована велика кількість дуже сучасних і дуже комфортних готелів для прийому туристів. «Це готелі світового класу й рівня, і в цих готелях не можна опустити ціни нижче за нижчу межу, інакше економічно це буде повністю недоцільно. Що це означає? Це означає, що в Криму і в Сочі повинні бути різні туристи, різні категорії відпочиваючих», - вважає Путін.

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На його думку, в Криму сьогодні інфраструктура розрахована на людей із невеликими доходами, і такі люди навряд чи можуть собі дозволити проживання в «шикарних, чудових готелях Сочі».

«Був би Крим у складі Російської Федерації або не був би Крим у складі Російської Федерації, все одно є категорії людей за доходами, які в сочинських шикарних готелях відпочити не зможуть. Треба ясно це усвідомлювати. Що ж до Криму, то люди з невеликими доходами можуть це зробити», - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що питання в тому, як дістатися до Криму. За його словами, за звичайним маршрутом, через Україну, дістатися навряд чи буде можливо. Як сказав Путін, Україна закриває рух поїздів із півночі Кримського півострова. «Значить, потрібно буде добиратися або до Анапи, або до Краснодару, потім потрібно буде переміститися на берег Чорного моря, звідти або поромом, або суднами добиратися до відповідних портів, а там ще й до готелів. Це достатньо складна річ. І якщо це не буде дешево, то тоді вирішити питання заповнюваності кримського узбережжя не є можливим», - сказав президент РФ.

Путін повідомив, що російська влада збільшує число літаків, які могли б перевезти велику кількість бажаючих відпочити в Криму.