Путін сумує за територіями, які йому ніколи не належали - Яценюк

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що сьогоднішній виступ президента РФ Володимира Путіна свідчить про те, що він “сумує за територіями, які йому ніколи не належали”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам після зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

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“Що стосується заяви російського президента, то вона має запах 30-х років. Сумує Володимир Володимирович за територіями, які йому ніколи не належали і належати не будуть, Володимире Володимировичу. Ви розбирайтеся у себе в Росії зі своїм народом і не розповідайте про те, що ми єдиний народ. У вас російський народ, а у нас український народ... Ми різні, а ви хочете примусово вашими танками й автоматами нас захопити. Це не вдавалося протягом декількох століть багатьом імперіям, і вам, шановний, не вдасться”, - підкреслив Яценюк.