Добкін презентував проект нової Конституції

Про це заявив кандидат на пост Президента України від Партії регіонів Михайло Добкін на презентації своєї концепції змін до Конституції.

За його словами, без самостійної бюджетної політики здійснити реальну виконавчу владу на місцях буде неможливо. Тому політик закликав закріпити в Основному законі розподіл фінансів і зборів на користь регіонів. «Це не бажання представників тих регіонів, де зосереджено виробництво основного валового продукту країни. Це потреба часу, це реальна можливість сформувати бюджети не зверху вниз, як усе було 23 роки нашої незалежності, а знизу вгору. Це те, про що багато говорили, але ніхто не зміг реалізувати», - звернув увагу він.

У свою чергу, секретар президії Партії регіонів Борис Колесніков підкреслив, що «країну приведе до успіху той, хто відмовиться від централізації бюджету на користь регіонів». «Уряд, як і у всьому сучасному світі, повинен залишити собі функції забезпечення оборони, безпеки і зовнішньої політики», - зазначив Колесніков.

«Ми порахували, що якщо податки, пропоновані Михайлом Добкіним, залишити на місцях, бюджет Києва збільшиться в чотири рази. Якщо сьогодні він покриває операційні витрати на освіту та охорону здоров'я, то таким чином дві третини свого бюджету Київ зможе витратити на розвиток, позбутися від пробок, побудувати спортивно-культурні центри», - сказав Борис Колесніков.

У той же час Михайло Добкін акцентував увагу на тому, що щоб мати можливість питати за проведену керівниками регіонів політику, цих керівників необхідно обирати на місцях.

«Від імені держави, від імені виконавчої влади необхідно створити префектури, які будуть представництвами центральної виконавчої влади і здійснювати контроль за виконанням Конституції та законів України на місцях. Це буде те, що сьогодні в тій чи іншій мірі виконує Прокуратура України. Але функції нагляду за дотриманням законів і Конституції на територіях повинні бути від прокуратури передано префектурам», - сказав кандидат у Президенти України від ПР.

Крім того, на думку Добкіна, у Конституції україни необхідно закріпити право органів місцевого самоврядування на самостійну гуманітарну політику. «Це те, що сьогодні привносить серйозний конфлікт у наше суспільство. Те, що не дозволяє нам - по обидві сторони Дніпра - бути від цього сильніше, те, що нас роз'єднує. Самостійна гуманітарна політика дозволить територіальним громадам самим приймати рішення - які свята проводити, які пам'ятники і кому ставити», - зазначив політик.

Крім цього, обов'язковою гарантією спокою в Україні, на думку кандидата у Президенти України від Партії регіонів, має стати закріплення в Конституції позаблокового статусу нашої країни.

За словами Михайла Добкіна, «без чесного визнання себе в тому, що Україна не готова до будь-яких політичних або економічних союзів, ми не зможемо убезпечити себе від постійних політичних кульбітів, коли ми за одну ніч можемо різко розвернутися на 180 градусів і піти абсолютно в іншому напрямку».

«Ми повинні визначитися для себе, що прийняття рішень про входження в будь-які політичні та економічні союзи - повинні вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі», - переконаний Михайло Добкін.