Крим перетворюється на зону беззаконня – МЗС України

Про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Крим за потуранням Москви перетворюється на зону беззаконня, чиниться тиск на мешканців півострова, які не бажають приймати громадянство Російської Федерації", - наголосив він.

За його словами, МЗС стурбоване порушенням прав і свобод громадян України російською стороною внаслідок окупації АР Крим.

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Перебийніс наголосив, що нелегітимна кримська влада продовжує вживати заходів, спрямованих на утиски національних та культурних прав українців та кримських татар. Зокрема, здійснюється системна політика, спрямована на викоренення української та кримськотатарської культури, в тому числі - забороняється викладання цими мовами у школах, а кримські татари постали перед загрозою депортації, звільнення з роботи тощо. На них здійснюються напади за відмову від російського громадянства та бажанням розмовляти рідною мовою, наголошують в МЗС.

У МЗС України обурені також фактом раптового припинення Росією прийняття заяв про бажання залишитись громадянами України, всупереч обіцянкам.

Як повідомляв УНІАН раніше, на південному березі Криму або між Алуштою і Ялтою на території близько 100 га буде побудована гральна зона, на будівництво якої сепаратисти вже зібрали близько 1,5 млрд доларів.