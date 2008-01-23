Катеринчук розкусив суть геополітичних амбіцій Росії

“Питання приєднання України до ПДЧ – це внутрішня справа України", - сказав в інтерв’ю офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” народний депутат Микола Катеринчук, коментуючи вчорашню заяву МЗС Росії щодо перегляду російсько-українських відносин.

"Чинне законодавство відображає прагнення України до євроінтеграційних процесів. І вони не можуть бути зупинені, не дивлячись на реакцію російської сторони”, - зауважив Катеринчук.

На його думку, “не потрібно переоцінювати питання ПДЧ, оскільки вступ до НАТО вирішується лише на основі заявки, запрошення країни. Такої заявки від Альянсу ще не було, крім того, коаліційна угода передбачає прийняття рішення щодо вступу до НАТО на загальнодержавному референдумі українським народом”.

“Сьогодні небажання Росії вирішувати цивілізованим шляхом питання ціни на газ прикривається її геополітичними амбіціями”, - наголосив Катеринчук.

Він підкреслив, що “Російській Федерації потрібно звернути більшу увагу на вирішення своїх внутрішніх питань, що пов’язані з бажанням російського уряду вступити до НАТО”.

Як відмітив Катеринчук, свого часу Росія так само підняла питання вступу до Організації Північноатлантичного договору, і “це питання розглядається нашими сусідами в більш ширшому аспекті, ніж нашим державним керівництвом”. “Розгляд питання співпраці з НАТО як стратегічна мета має в Росії більш системний характер, аніж розгляд питання приєднання України до ПДЧ”, - зазначив народний депутат.

“Російська Федерація має право на власні висловлювання, але Україна повинна виходити з власних інтересів безпеки”, - наголосив Катеринчук.