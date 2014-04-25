У Тернополі мітинг переріс у штурм міської ради

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні перед початком сесії міської ради біля входу до мерії зібралися близько 300 тернополян.

У руках вони тримали плакати з написами: "План зонування території Тернополя на повторне обговорення громадськості", "Стоп дерибану комунального майна", "Стоп хаосу забудови", "Стоп дерибану парків міста", "Хабарники в ТМР (Тернопільській міській раді) - сепаратисти Москви", "Хабарників ТМР - на нари", "НДЛ (прізвище міського голови) ПНХ".

Під час виступу люди висловлювали обурення забудовою дитячих і спортивних майданчиків, будівництвом в парках, вирубкою зелених насаджень, непрозорістю виділення земельних ділянок.

Читайте такожВлада Тернополя наполягають на відновленні військових частин на Західній Україні

Як тільки почалася сесія, натовп наблизився до дверей, перед якими на початку мітингу стояв ряд правоохоронців. Підійшовши впритул до дверей, частина людей спробувала потрапити в середину мерії, однак їх не пускали. Обурені люди почали силою продиратися в середину приміщення, при цьому розбили вікна на вхідних дверях, а потім виламали їх. У холі мерії виникла сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями. Останні витиснули людей з мерії. Зараз люди продовжують мітинг біля стін міської ради, вони принесли гумові шини, які склали біля входу в мерію.

У той же час, представники усіх ініціативних груп при цьому піднялися до сесійної зали і зараз висловлюють свою позицію депутатів.