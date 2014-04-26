Джемілєва висунули на Нобелівську премію миру

Як передає українська служба Бі-Бі-Сі, серед цих організацій - Рада старійшин, Татарський громадський центр та Меджліс татарського народу.

«Безсумнівно, Мустафа Джемілєв – один із найбільш гідних претендентів на цю престижну премію», - йдеться у спільній заяві татарських організацій.

Вони наголосили, що завдяки Джемілєву «кримські татари стали інтегрованою частиною українського суспільства» і «беруть активну участь у державно-політичному будівництві сучасної України».

У березні висунути Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру українську владу закликав колишній прем’єр-міністр України Євген Марчук.

Джемілєв з 1960-х років вів у Радянському Союзі дисидентську і правозахисну діяльність.

Він 15 років відсидів у радянських таборах, борючись за право свого народу повернутися на батьківщину з місць сталінської депортації. Очолюваний ним кримськотатарський національних рух досяг цієї мети виключно мирним шляхом.

Раніше Джемілєва вже двічі, у 2009 та 2011 роках, висували на здобуття Нобелівської премії миру.

1998 року він став лауреатом щорічної правозахисної премії імені Нансена Управління Верховного комісару ООН у справах біженців, а 15 квітня 2014 року його нагородили Орденом Турецької Республіки – найвищою державною нагородою цієї країни.

22 квітня вранці Джемілєву при виїзді з Криму невідомі люди зачитали та вручили акт про заборону на в’їзд на територію Росії до 2019 року.