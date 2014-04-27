У Донецьку сепаратисти не пустили Ходорковського до будівлі ОДА
12:56, 27 квітня 2014Політика
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Протестувальники заявили Ходорковському, що він має покинути територію, аби не було "ексцесів і нюансів".
У Донецьку сепаратисти не пустили Ходорковського до будівлі ОДА / REUTERS
У Донецьку сепаратисти не пустили в будівлю облдержадміністрації опального російського бізнесмена Михайла Ходорковського.
Про це повідомляє Громадське ТБ.
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Протестувальники заявили Ходорковському, що ”у нас працюють російські ЗМІ, і можете без проблем дізнатися все, що відбувається на Донбасі. Щоб не було ексцесів і нюансів, покиньте територію”.
”Чого ти сюди прийшов, ти свою країну вже зрадив, як з тобою розмовляти...”, - викрикували з натовпу.
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