У Донецьку сепаратисти не пустили Ходорковського до будівлі ОДА

У Донецьку сепаратисти не пустили в будівлю облдержадміністрації опального російського бізнесмена Михайла Ходорковського.

Про це повідомляє Громадське ТБ.

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Протестувальники заявили Ходорковському, що ”у нас працюють російські ЗМІ, і можете без проблем дізнатися все, що відбувається на Донбасі. Щоб не було ексцесів і нюансів, покиньте територію”.

”Чого ти сюди прийшов, ти свою країну вже зрадив, як з тобою розмовляти...”, - викрикували з натовпу.