Аваков оголосив велику кадрову чистку в лавах МВС

"У нас є проблеми з якістю виконанням міліцією своїх функцій, в тому числі і на сході країни. Але це не означає, що міліція перейшла до когось під контроль, це означає, що значна її частина функціонально не готова виконувати свої обов'язки", - заявив глава МВС в ефірі програми "Подробиці"на телеканалі "Інтер"в неділю.

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За його словами, у цьому зв'язку в правоохоронних органах буде проведена грандіозна кадрова чистка, і в деяких підрозділах вона вже почалася. При цьому Аваков запевнив, що регіональні підрозділи на сході України підпорядковуються МВС.

"Донецька міліція має вертикаль державної влади, і згідно з нею працює, так само як і Харківська, як і Луганська", - сказав він.