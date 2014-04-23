Лідер донецьких сепаратистів заявив, що не хоче приєднання Донбасу до РФ

Сепаратисти Донеччини хочуть провести референдум, щоб поставити на ньому питання про державну самостійність так званої Донецької народної республіки.

Про це керівник уряду самопроголошеної «Донецької народної республіки» Денис Пушилін сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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За словами Пушиліна, референдум відбудеться 11 травня, на ньому буде поставлено питання: "Чи підтримуєте ви державну самостійність Донецької народної республіки?".

Пушилін запевнив, що не хоче приєднання Донбасу до Росії, але водночас заявив, що протестувальники сходу тримають російські прапори, протестуючи таким чином проти того, що "Київ називає росіян окупантами, а це не так, оскільки ми - один братський народ".

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Крім того, лідер донецьких сепаратистів вважає, що Майдан розділив Україну, а президентські вибори не потрібно проводити, оскільки жоден кандидат у президенти не влаштує одночасно всю Україну.