Азаров продає свій маєток у Кончі-Заспі - ЗМІ

Господарі не з'являються в будинку, як кажуть місцеві, з початку Майдану, хоча будівництво на території триває. "Будинок продається через фірму. Ми охороняємо ділянку", - все, що повідомила охорона кореспондентам ТСН.

Про продаж маєтку колишнього прем'єр-міністра столичні ріелтори, які cпеціалізуються на нерухомості у кооперативі "Південний", не чули. Кажуть, тут офіційно продається лише два будинки, один – через дорогу від Азарова, купити можна за $ 5 млн.

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Охорона радить звертатися з усіх питань до регіонала Григорія Смітюха.

"З усіх питань звертайтеся до товариша Смітюха, є такий. Він найняв охорону, ми йому підпорядковані", - каже охоронець.

Григорій Смітюх та його родичі, кажуть, теж є у списках забудовників цієї території. Проте запитання про сусіда Азарова регіонала дратує.

"Я не відповідаю за когось і за кооператив у тому числі. Я відповідаю у Верховній Раді як народний депутат. Я вам скажу таким чином: займайтеся проблемами держави і виховання в державі нормальної, свідомої позиції, а не шукайте незрозуміло чого", - сказав Смітюх.

Ще 10 років тому на цьому місці була база відпочинку Кабміну. Майже 12 гектарів кооператив "Південний" викупив у держави всього за 33 тисячі гривень.

У списках нових власників землі був і син Азарова – Олексій. Місцеві кажуть, що за часів прем'єрства Азарова прохід до води взагалі перекрили.

Прості мешканці Кончі-Заспи надіслали десятки звернень до владних структур. Проте столичні будівельні інспектори пообіцяли ТСН навідатися у Кончу-Заспу, де розташована резиденція Азарова, вже за кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єр-міністра Миколу Азарова оголошено в розшук за зловживання владою.