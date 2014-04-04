Азаров просить ЄС розморозити його активи – ЗМІ

Про це повідомляє європейське видання EUobserver, яке цитують РИА Новости.

За даними видання, німецька адвокатська компанія Alber&Geiger представляє інтереси двох українців, які домагаються розморожування активів у ЄС.

Три дипломатичних джерела підтвердили, що ще 5 березня на адресу Ради ЄС надійшов запит від імені Азарова і "членів його сім'ї", що дозволило виданню зробити висновок, що мова йде про екс-прем'єра і його сина Олексія, який також потрапив до списку санкцій.

Запит, за інформацією дипломатів, розглядає робоча група Ради ЄС по Східній Європі, Південному Кавказу і Центральній Азії (COEST).

Потім надійшов лист з рекомендаціями до COEST, спрямований до Ради ЄС 25 березня.

Наступного дня такі листи були розіслані постійним представництвам 28 країн Євросоюзу в Брюсселі.

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Згідно з нормами ЄС, виключення зі списку санкцій має бути схвалене всіма країнами-членами Євросоюзу, це рішення пізніше закріплюється законодавчо. Якщо країни відмовлять позивачам, то вони можуть звернутися до суду ЄС, що засідає в Люксембурзі.

Одне з джерел видання зазначило, що компанія може спертися на рішення суду ЄС, ухвалене на цьому тижні і яким встановлюється виключити із прийнятого в 2011 році списку санкцій проти Тунісу племінника екс-президента країни.

Суд зазначив, що тунісець значився як особа, проти якої "заведено судове розслідування", тоді як у списку повинні були знаходитися винні в незаконному привласненні державних коштів".

Євросоюз 6 березня опублікував список санкцій підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів в Україну.

До нього увійшли президент країни Віктор Янукович, екс-глава адміністрації глави держави Андрій Клюєв і ще 16 українських чиновників і бізнесменів. Їхні кошти були заморожені на території ЄС.