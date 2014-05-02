На виїзді з Луганська бойовики безперешкодно будують блокпост - ЗМІ

На виїзді з Луганська у бік Донецька, на території сел. Ювілейний, радикали безперешкодно будують блокпост. Про це повідомляє ВЗГ УМВС в Луганській області, пише "ОстроВ".

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На автодорозі М-04 (пов'язує Луганськ і Донецьк) на території сел. Ювілейний недалеко від стаціонарного посту ДАІ (в районі електроапаратного заводу) проросійські радикали зводять з автомобільних шин блокпост.

Міліція не перешкоджає діям даних громадян, повідомляє джерело.