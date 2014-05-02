На виїзді з Луганська бойовики безперешкодно будують блокпост - ЗМІ
19:24, 02 травня 2014Політика
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Міліція не перешкоджає діям даних громадян, повідомляє джерело.
У Луганську тривають заворушення / REUTERS
На виїзді з Луганська у бік Донецька, на території сел. Ювілейний, радикали безперешкодно будують блокпост. Про це повідомляє ВЗГ УМВС в Луганській області, пише "ОстроВ".
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На автодорозі М-04 (пов'язує Луганськ і Донецьк) на території сел. Ювілейний недалеко від стаціонарного посту ДАІ (в районі електроапаратного заводу) проросійські радикали зводять з автомобільних шин блокпост.
Міліція не перешкоджає діям даних громадян, повідомляє джерело.
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