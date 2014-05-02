У Луганську біля захопленої будівлі СБУ знайшли тіло чоловіка

Біля будівлі СБУ в Луганську виявлено тіло чоловіка.

Як повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, анонімне повідомлення про це надійшло до чергової частини 1 травня.

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На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники якої встановили, що на вулиці Радянській, 79 у дворі будівлі СБУ (у бесідці для паління) знаходиться труп чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті. За результатами проведення оперативних заходів була встановлена особистість померлого громадянина – це житель Луганська, 1975 р.н.

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Даний факт внесено до ЄРДР. Труп направлено до моргу для встановлення причини смерті. За даним фактом проводиться перевірка.

Як відомо, терористи захопили будівлю СБУ в Луганську 6 квітня й утримують її донині.