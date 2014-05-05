На Херсонщині четверо невідомих без документів намагалися прорватися через український блокпост

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За даними відомства, інцидент стався сьогодні, 5 травня, у Генічеському районі.

«Четверо мешканців без документів, що засвідчують особи, планували здійснити проїзд на автотранспорті через український блокпост вглиб Арабатської стрілки», - йдеться в повідомленні.

Після того, як вони намагалися силою прорватися через блокпост, військовослужбовцями ВДВ Збройних сил України було зроблено попереджувальний постріл у повітря.

Читайте такожСБУ заявляє про можливе перевезення морем диверсантів та зброї«Замість того, щоб адекватно зреагувати на попередження воїнів-десантників, один із порушників взяв у руки холодну зброю з багажника автотранспорту та рушив з нею на військовослужбовця. Не звертаючи уваги на попередження, порушник продовжував наближуватися, військовослужбовець, згідно з чинним законодавством, застосував зброю, здійснивши постріл по ногах нападника та поранивши його», - поінформували в Міноборони.

На даний час порушники передані працівникам МВС. Пораненого доставлено до місцевої лікарні. Його життю нічого не загрожує, повідомили у відомстві.

При цьому в Міноборони додали, що під час огляду автотранспорту працівниками міліції було виявлено заховані в ній наркотичні речовини.